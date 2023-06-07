Апрельская погода — всего +4 градуса: Гидрометцентр расстроил жителей Москвы прогнозом на выходные

В России погода стала особенно непредсказуемой в последние годы. Весной были как теплые дни, так и заморозки. Теперь жители Москвы не могут дождаться прихода настоящего лета. Примечательно, что теперь синоптики делают прогнозы, которые не радуют людей.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, чего ждать в выходные дни в столице.
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По словам специалиста, жара пока не придет. Придется терпеть погоду, больше напоминающую апрельскую прохладу. Однако потепление все же будет, но уже к середине месяца.
«С выходных в Москве ожидается понижение температуры, ночью — до плюс 4-8, а дневные температуры не достигнут 20, а будут в диапазоне плюс 17-18 градусов.
Осадков не прогнозируется, но такая температура больше характерна для конца апреля – начала мая, это ниже нормы на четыре-пять градусов», — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».