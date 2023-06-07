Апрельская погода — всего +4 градуса: Гидрометцентр расстроил жителей Москвы прогнозом на выходные

В России погода стала особенно непредсказуемой в последние годы. Весной были как теплые дни, так и заморозки. Теперь жители Москвы не могут дождаться прихода настоящего лета. Примечательно, что теперь синоптики делают прогнозы, которые не радуют людей.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, чего ждать в выходные дни в столице.