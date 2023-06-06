Купальный сезон откладывается: озвучен удручающий прогноз на первый месяц лета в столице России

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По словам специалистов, температура воздуха будет отклоняться от климатической нормы. Ночью в столице России будет от +9 до +14 градусов, а днем будет уж теплее, около +19 и +24 градусов. На протяжении первых десяти дней июня температура будет на 3–5 градуса ниже, чем обычно.

И снова, как и весной, прогнозируется нехватка осадков. В Москве их должно быть 77 мм, а фактическое количество составит не больше 50–55 мм, что приведет к дефициту небесной влаги в размере 30% от месячного лимита. Эксперты пришли к выводу, что лето в столице будет прохладным и засушливым, пишут «Метеовести».