Зима вернется в июне: синоптики расстроили россиян жутким похолоданием и снегом

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Эксперт отметил, что на территории Северо-Западного федерального округа на этой неделе ожидается неустойчивая погода. Там повышенная вероятность дождей с мокрым снегом.

В Карелии в 10 и 11 июня ночами стоит ожидать заморозков. Более того, днем температура будет не выше 16 градусов. Также зимняя температура ожидается в Архангельской области — по ночам столбики термометров опустят до -1 градуса, рассказал синоптик в беседе с ТАСС.