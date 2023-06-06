Зима вернется в июне: синоптики расстроили россиян жутким похолоданием и снегом

В России погода часто преподносит сюрпризы. Примечательно, что начало лета уже многих удивило. В одной части страны бушует дикая жара, в Москве похолодало и идут дожди. А вот в некоторых регионах синоптики прогнозируют зимнюю погоду в июне. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, где будет дождь со снегом и минусовая температура.
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Эксперт отметил, что на территории Северо-Западного федерального округа на этой неделе ожидается неустойчивая погода. Там повышенная вероятность дождей с мокрым снегом.
В Карелии в 10 и 11 июня ночами стоит ожидать заморозков. Более того, днем температура будет не выше 16 градусов. Также зимняя температура ожидается в Архангельской области — по ночам столбики термометров опустят до -1 градуса, рассказал синоптик в беседе с ТАСС.