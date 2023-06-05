Летняя жара в Москву не спешит: синоптик назвал точные сроки прихода тепла

Фото: Global Look Press

Руководитель центра «Метео» признался, что в ближайшие две недели не стоит ждать особенно жаркой погоды. Температура будет колебаться, но не станет высокой.

В Москве погода часто преподносит сюрпризы. Весна была достаточно холодной, но в мае все же потеплело. А лето началось с дождей и нового похолодания. И теперь руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, когда в столицу придет жара. Он признался, что не стоит ждать высокой температуры раньше середины июня.

Также эксперт пояснил, что в течение следующих 10 дней столбики термометров в Москве днем будут показывать от 18 до 23 градусов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Например, завтра, во вторник, температура воздуха днем составит +18...+19. К пятнице она постепенно повысится до +23. В субботу снова просядет до +18...+19. Затем снова ожидается подъем. Таким образом, в ближайшие 10 дней выше своей климатической нормы она не поднимется», — цитируют Шувалова «Известия».

Отмечается, что в первые две недели лета температура будет отставать от климатической нормы на 1–3 градуса. 

Читайте также