Холодное лето: несколько областей в столичном регионе 5 июня ожидают утренние заморозки

В ночь на 5 июня в Московском регионе ожидаются заморозки. На сайте Гидрометцентра России территория Подмосковья окрашена в оранжевый цвет – так обозначается предпоследний уровень погодной опасности, предполагающий вероятность возникновения стихийных бедствий.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что синоптики распространили специальное предупреждение о ночных и утренних заморозках в период с 4 по 5 июня в Москве и в отдельных районах Московской, Ярославской, Калужской и Владимирской областей. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

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Главное управление МЧС России по Москве также распространило штормовое предупреждение о заморозках в столице утром и ночью 4 и 5 июня.