Лучше остаться дома: синоптики предупредили, в каких регионах погода устроит настоящее пекло

Подобный зной прогнозируется в Сибирском федеральном округе. А с 4 по 7 июня в Красноярске температура будет на семь градусов выше климатической нормы. Подобное пекло ожидается и в других районах края.

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Сильная жара прогнозируется также в Хакасии, где воздух прогреется до +30. Но на некоторых территориях региона ожидаются грозы. Особенно опасно будет в Тыве. Там из-за жары велик риск лесных пожаров.

Похожая метеообстановка ожидается в Омской области, где до 6 июня будет около +36 градусов. Сильный зной прогнозируется и в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Об этом передает ТАСС.