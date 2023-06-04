Лучше остаться дома: синоптики предупредили, в каких регионах погода устроит настоящее пекло

Россия большая страна, поэтому погода в одном регионе может кардинально отличаться от погоды в другом регионе. И если лето в Москве началось с похолодания и дождей, то в некоторых областях скоро наступит аномальная жара. Синоптики обещают, что столбики термометров местами покажут вплоть до +36 градусов.
Подобный зной прогнозируется в Сибирском федеральном округе. А с 4 по 7 июня в Красноярске температура будет на семь градусов выше климатической нормы. Подобное пекло ожидается и в других районах края.
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Сильная жара прогнозируется также в Хакасии, где воздух прогреется до +30. Но на некоторых территориях региона ожидаются грозы. Особенно опасно будет в Тыве. Там из-за жары велик риск лесных пожаров.
Похожая метеообстановка ожидается в Омской области, где до 6 июня будет около +36 градусов. Сильный зной прогнозируется и в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Об этом передает ТАСС.