Испепеляющая жара накрыла Урал и Сибирь: Вильфанд объяснил причины аномального зноя

В 2023 году синоптики забили тревогу. Многие отмели, что это лето может стать самым жарким за 150 лет. Примечательно, что в Москве пока стоит холодная погода, вот в Сибири и на Урале установила жуткая жара. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины установления аномальной температуры в этих регионах.
По словам эксперта, вся причина кроется в двух факторах. Во-первых, над Уралом и Сибирью установился блокирующий антициклон. Он пояснил, что в летний период для антициклона характерна знойная жара, а если антициклон задержится, то будет очень высокая температура.
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Вторым фактором Вильфанд назвал разностороннее движение воздушных масс на окраинах регионов.
«Есть западная периферия антициклона. В антициклоне воздушные массы движутся по часовой стрелке. С восточной периферии воздушные массы идут с севера на юг, а в западной – с юга на север. Помимо этой солнечной энергии еще и адвекция очень теплых воздушных масс, которые идут из Средней Азии», – пояснил синоптик, пишет URA.ru.