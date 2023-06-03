Испепеляющая жара накрыла Урал и Сибирь: Вильфанд объяснил причины аномального зноя

По словам эксперта, вся причина кроется в двух факторах. Во-первых, над Уралом и Сибирью установился блокирующий антициклон. Он пояснил, что в летний период для антициклона характерна знойная жара, а если антициклон задержится, то будет очень высокая температура.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Вторым фактором Вильфанд назвал разностороннее движение воздушных масс на окраинах регионов.