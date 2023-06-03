Июньские заморозки и ливни: синоптики предупредили жителей Москвы о резком похолодании до нуля

Фото: Global Look Press

Гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 3 июня.

В России погода бывает непредсказуемой. И начало лета неприятно уже удивило москвичей. В центральной части страны началось похолодание. Вместо солнца небо затянуло тучами. Синоптики предупредили жителей столицы понижении температуры в субботу, 3 июня.

По данным Гидрометцентра, в Москве в этот день будет всего +14 градусов тепла. Также город накроют проливные дожди, которые будут идти весь день.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Синоптики рассказали, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

А вот в ночь на 4 июня москвичей ждет похолодание до +3 градусов. По области вообще может опустить до нуля. В воскресенье будет чуть теплее, днем ожидается до +17 градусов.

Читайте также