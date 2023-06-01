Природа устроит климатический ужас: россиянам обещают +37 градусов и огненные смерчи

Эксперты обещают, что настоящий ад будет на Среднем Урал. По прогнозам синоптиков, там даже будут бушевать огненные смерчи. В ближайшие дни температура воздуха достигнет плюс 35 градусов, пишет портал «Уральский меридиан».

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А ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков пояснил, что огненные смерчи возникают, когда над пожаром формируется столб из поднимающегося огня и искр. Россиянам нужно подготовиться, так как знойная жара в регионе продержится минимум две недели.

Также под 40 градусов ожидается и в Новосибирской области. Самым жарким днем на текущей неделе станет суббота, 3 июня, когда воздух прогреется до +37 градусов. А позже температура начнет падать, сообщает kp.ru.