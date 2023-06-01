Настоящая зима в начале лета: синоптики расстроили россиян резким похолоданием

По словам специалиста, в столичном регионе ночью ожидается температура до +3 градусов, а в ночь с 1 на 2 июня похолодает уже до +2 градусов, из-за чего на поверхности почвы начнется формирование заморозков.

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Также неприятная погода обрушится на северо-западные и центральные регионы европейской части страны. Более того, Леус отметил, что там может быть понижение температуры до –3 градусов 2, 3 и 4 числа в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Еще заморозки наступят в Тверской и Смоленской областях, в ночь на 3 июня — в Калужской области, об этом сообщил синоптик в своем Telegram-канале.