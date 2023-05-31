Закроют дороги, отключат свет: пять регионов России окажутся в ужасном положении из-за ливней в первые летние дни

Он отметил, что непогода будет в Дальневосточном регионе. Там прогнозируются осадки, которые будут достигать 45 мм. Именно этот фактор в итоги приведет к дождевым паводкам.

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«Они приведут к подтоплениям на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной области», — сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что из-за сильных ливней с грозами и порывистого ветра может быть нарушено транспортное сообщение, а также возможно отключение света. А вот в Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровском и Забайкальском краях прогнозируется повышенная опасность возникновения пожаров.