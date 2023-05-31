Начало лета не задалось, температура поразит: синоптики сообщили о сильном похолодании в первые выходные июня

В России погода часто удивляет. Весна не баловала жителей Москвы жаркой погодой, но в мае температура все же прогрелась до +22 градусов. Примечательно, что многие синоптики прогнозировали самое жаркое лето в 2023 году, но пока все указывает на обратное.
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила граждан столичного региона о похолодании в ближайшие выходные.
По словам эксперта, 3 июня днем ожидается до +10 градусов, а в воскресенье ночью, 4 июня, и утром термометры покажут всего +3 градуса. Синоптик призналась, что такая температура характерна скорее для начала мая, а не для летнего месяца. Она также отметила, что будет облачно с прояснениями, но также будут кратковременные дожди.
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В воскресенье, по ее словам, осадки прекратятся. Ночная и утренняя температуры станут еще ниже.
«В Москве она будет где-то в переделах плюс 5-7 градусов, по области — понижение до плюс 3 градусов. Дневная температура по региону – плюс 14-19, значит в Москве будет где-то плюс 17-19. И пока еще сохранится северо-западный, довольно плотный ветер», – пояснила эксперт, пишут «РИА Новости».