Начало лета не задалось, температура поразит: синоптики сообщили о сильном похолодании в первые выходные июня

По словам эксперта, 3 июня днем ожидается до +10 градусов, а в воскресенье ночью, 4 июня, и утром термометры покажут всего +3 градуса. Синоптик призналась, что такая температура характерна скорее для начала мая, а не для летнего месяца. Она также отметила, что будет облачно с прояснениями, но также будут кратковременные дожди.

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В воскресенье, по ее словам, осадки прекратятся. Ночная и утренняя температуры станут еще ниже.