Нетипичная погода накроет регионы: Гидрометцентр предупредил о надвигающихся волнах аномальной жары

В России часто погода удивляет граждан. Эта весна уже завершается, а сюрпризы не кончаются. В Москве были как жаркие дни, так и резкое похолодание с ливнями. При этом в Сибири еще не везде растаял снег.

Однако синоптик Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах нетипичной жары, которые накроют несколько регионов России в ближайшее время. Специалиста Гидрометцентра считает, что такая погода может плохо отразиться на людях.