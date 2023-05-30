Нетипичная погода накроет регионы: Гидрометцентр предупредил о надвигающихся волнах аномальной жары

В России часто погода удивляет граждан. Эта весна уже завершается, а сюрпризы не кончаются. В Москве были как жаркие дни, так и резкое похолодание с ливнями. При этом в Сибири еще не везде растаял снег.
Однако синоптик Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах нетипичной жары, которые накроют несколько регионов России в ближайшее время. Специалиста Гидрометцентра считает, что такая погода может плохо отразиться на людях.
Отмечается, что также сильное потепление опасно тем, что ухудшится ситуация с лесными пожарами.
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По словам эксперта, температурная норма на 8 градусов будет превышена на севере Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, где ожидают до плюс 30 градусов тепла, а во всем Приволжском ФО и в Свердловской области — до плюс 31.
«Волны тепла — это волны сильнейшей жары, когда температура превышает норму на пять-семь градусов. Такой период длится около недели. Он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары», — поделился Вильфанд, пишет газета «Известия».