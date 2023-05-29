Доставайте зонтики и плащи: метеоролог рассказала, какая погода ждет россиян в первый день лета

В России погода регулярно удивляет жителей. Примечательно, что весна была достаточно холодной, а вот дожди начались только в мае. Жители Москвы стали радоваться теплой погоде в 20-х числах месяца, но синоптики предупредили о похолодании. Метеоролог Надежда Точенова рассказала, какой будет погода в первый день лета в Москве.
По словам экспертов, 1 июня погода не обрадует москвичей, так как ожидаются дожди. Небо будет затянуто тучами, пишет «Вечерняя Москва».
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«В темное время суток воздух прогреется до 8–13 градусов, а днем — до 18–21», — рассказала специалист.
Однако она все же отметила, что на следующий день погода должна стать лучше. 2 июня еще будут дожди, но воздух прогреется до плюс 15 градусов ночью, а днем ожидается плюс 22 градуса.