Опасность летних заморозков: стало известно, какие регионы пострадают больше всех

Уже в ближайшие ночи заморозки придут в Ленинградскую, Новгородскую, Иркутскую, Кемеровскую и несколько других областей России. Такое резкое похолодание — прямая угроза урожаю.

«В ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, а также южных районах Красноярского края, Тыве», — приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

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По словам эксперта, температура воздуха там может опуститься до -5 градусов. Чтобы защитить урожай, Вильфанд посоветовал обильно увлажнять почву и принимать другие меры.