Кондиционеры не помогут: синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах России уже в начале июня

Синоптики признались, что прогноз обещает небывалый за последние годы наблюдений зной. Более того, жара ожидается на большей части русской равнины. По словам экспертов, самая высокая температура ожидается в начале июня в Поволжье, на Урале и в Прииртышье. По предварительным данным, температура будет на четыре градуса выше, чем в прошлые годы. Также довольно знойная погода прогнозируется и на Дальнем Востоке.

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А вот в центральной части страны погода, установившаяся в конце мая, перейдет и в начало июня. Будет даже похолодание, но синоптики заверили, что тепло все же скоро вернется.