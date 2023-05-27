Кондиционеры не помогут: синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах России уже в начале июня

В России погода часто преподносит сюрпризы. Весной было все от заморозков и града до первой жаркой погода. Теперь синоптики обещают, что лето начнется с очередной аномалии. Обширные территории страны в начале июня окажутся в условиях аномальной жары, о чем 27 мая сообщил метеоцентр «Фобос».
Синоптики признались, что прогноз обещает небывалый за последние годы наблюдений зной. Более того, жара ожидается на большей части русской равнины. По словам экспертов, самая высокая температура ожидается в начале июня в Поволжье, на Урале и в Прииртышье. По предварительным данным, температура будет на четыре градуса выше, чем в прошлые годы. Также довольно знойная погода прогнозируется и на Дальнем Востоке.
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А вот в центральной части страны погода, установившаяся в конце мая, перейдет и в начало июня. Будет даже похолодание, но синоптики заверили, что тепло все же скоро вернется.
«Стартует летний месяц сравнительно прохладной погодой, а ещё одна кратковременная волна похолодания ожидается в первые дни второй декады. Затем атмосферные процессы стабилизируются, и средняя температура будет устойчиво держаться выше уровня климатической нормы», — делятся эксперты.