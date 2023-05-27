Солнце спрячется, жарко не будет: синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды

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По словам специалистов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/с, а атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. А вот влажность воздуха не превысит отметки в 50%.

Добавим, что 28 мая обещают лишь плюс 13 градусов, а потом температура будет варьироваться от +15 до +20 градусов. Возможны небольшие осадки, но до конца месяца будет преимущественно облачно с прояснениями.

Напомним, ранее в стало известно, что близится самое жаркое лето за 150 лет. Однако некоторые синоптики успели опровергнуть эту информацию.