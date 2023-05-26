Ураганы надвигаются на Москву: предупреждение ученого

Уже в конце мая в столице начнутся ураганы, которые захватят и начало июня. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимира Семенова. По словам Семенова, следует ждать резкого усиления ветра и ливней:

«Это время, когда наиболее сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью страны. Поэтому порывы ветра наиболее усилены в такой период».

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При этом настоящей жары еще не было, в Москве продолжается дождливая погода. Сезон ураганов обрушится на столицу с наступлением жарких дней, сообщает телеканал «360».