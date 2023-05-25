Лучше остаться дома: синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

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По данным Гидрометцентра, термометры покажут температуру до +25 градусов. Но день будет облачным, дождливым, а в городе прогремят сильные грозы.

Также синоптики предупредили, что будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее появлялась информация в разных СМИ о том, что предстоящее лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Однако некоторые синоптики успели опровергнуть эти слухи.