Лучше остаться дома: синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

В России погода часто удивляет своей переменчивостью. Примечательно, что май порадовал жителей Москвы теплой погодой. Однако к концу месяца начались дожди, а местами даже прошел град. Теперь синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды для столицы на четверг, 25 мая. Несмотря на теплый воздух, будут сильные осадки.
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По данным Гидрометцентра, термометры покажут температуру до +25 градусов. Но день будет облачным, дождливым, а в городе прогремят сильные грозы.
Также синоптики предупредили, что будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Ранее появлялась информация в разных СМИ о том, что предстоящее лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Однако некоторые синоптики успели опровергнуть эти слухи.