Лето начнется эпично: москвичей поразили новостями о начале сезона ураганов

Многие синоптики отмечают, что погода в Москве этой весной очень нетипичная. В апреле почти не было дождей, а в мае были перепады температуры. Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов предупредил жителей столицы, что в регионе начнется опасный сезон ураганов и шквалистых ветров в скором времени.
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Климатолог пояснил, что со второй половины мая до второй половины июня наблюдается самый сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью России. Именно это и спровоцирует непогоду.
«Поэтому если случаются холодные вторжения, то именно в это время чаще всего бывают шквалы, сильный порывистый ветер», — сказал ученый, пишет АГН «Москва».