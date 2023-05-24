Лето начнется эпично: москвичей поразили новостями о начале сезона ураганов

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Климатолог пояснил, что со второй половины мая до второй половины июня наблюдается самый сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью России. Именно это и спровоцирует непогоду.