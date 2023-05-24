С 24 по 26 мая погода снова удивит: синоптики огорчили россиян похолоданием до -5 градусов

Сильное похолодание прогнозируется в Томской области. Столбик термометра покажут отметку ниже нуля.

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«Мы ожидаем заморозки от 0 до минус 5 градусов с 24 мая, которые продлятся до 26 мая. В основном они пройдут в восточных районах и, возможно, подойдут к пригороду Томска», — пояснила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, пишет РИА Томск.

Также в ближайшие дни неприятная погода накроет юг европейской части России, где ожидается град. А вот в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях начнутся сильные дожди, о чем ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Москве также похолодает.