Спасайте рассаду на даче: Гидрометцентр спрогнозировал сильнейшие ливни и град

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«На европейской части России пройдут заметные осадки. В Москве, например, за рабочие дни недели выпадет от 35% до 50% месячной нормы осадков. Наиболее значимые осадки пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Дожди также ожидают Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области», — поделился прогнозом Вильфанд, пишет ТАСС.

А вот град может пойти на юге европейской части России. По словам эксперта, ожидается «градобитие», которое может нанести урон виноградникам.