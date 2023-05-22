Все начнется уже в 2023-м: климатолог предупредил, когда настанет самый жаркий в истории год

Недавно синоптики ошарашили своим прогнозом на лето. Они утверждают, что будет знойная жара. Климатолог Алексей Кокорин также сообщил, что будут рекордный рост температуры. По его словам все начнется в 2023 году. Эксперт признался, что все произойдет из-за смены фаз океанских течений, а также из-за парникового эффекта.
Также климатолог заявил, что 2025 или 2026 год может стать самым жарким в истории планеты.
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«Наиболее вероятно 2025-2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана). Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — рассказал Кокорин, пишет «РИА Новости».
Он также отметил, что если до 2025 или 2026 года случится мощнейшее извержение вулкана, то в таком случае парниковый эффект временно ослабнет, а рекордное потепление отступит на некоторое время и будет позднее.