Все начнется уже в 2023-м: климатолог предупредил, когда настанет самый жаркий в истории год

Фото: Global Look Press

Эксперт пояснил, что рекордный рост температуры происходит из-за смены фаз океанских течений.

Недавно синоптики ошарашили своим прогнозом на лето. Они утверждают, что будет знойная жара. Климатолог Алексей Кокорин также сообщил, что будут рекордный рост температуры. По его словам все начнется в 2023 году. Эксперт признался, что все произойдет из-за смены фаз океанских течений, а также из-за парникового эффекта.

Также климатолог заявил, что 2025 или 2026 год может стать самым жарким в истории планеты. 

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«Наиболее вероятно 2025-2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана). Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — рассказал Кокорин, пишет «РИА Новости».

Он также отметил, что если до 2025 или 2026 года случится мощнейшее извержение вулкана, то в таком случае парниковый эффект временно ослабнет, а рекордное потепление отступит на некоторое время и будет позднее.

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