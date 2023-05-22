Гидрометцентр предупредил москвичей о неприятной погоде: целую неделю будет лить как из ведра

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По данным Гидрометцентра России, 23 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки, а также возможна гроза. Может возникнуть порывистый ветер. Воздух днем прогреется до 18-20 градусов тепла. Похожая погода будет и 24 мая, но немного потеплеет – будет примерно плюс 20-22 градуса. Уже 25 мая термометры покажут 22-24 градуса, а 26 мая - 20-25 градусов.

Однако при этом дожди будут идти в столице вплоть до воскресенья, 28 мая. Поэтому следует достать зонтики и куртки.