Готовьте кофты и куртки: синоптики расстроили россиян прогнозом погоды в регионах

По данным синоптиков, похолодание ночью и утром уже несколько дней наблюдается в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях и еще ряде регионов. Местами здесь температура опускается ниже нуля. Например, в городе Холм Новгородской области столбики термометра показывали до минус 1,9 градусов В названых областях такая погода сохранится и 21 мая.

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Однако эксперты добавили, неприятный сюрприз ожидается и центральной части России. Заморозки в ближайшие дни прогнозируются в Башкирии, Пермском крае и в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, сообщают «Метеовести».