Дождливое воскресенье: 21 мая в Москве ожидаются ливни и грозы

Третья декада мая начнется в Москве с пасмурной погоды и кратковременных дождей. В воскресенье, 21 мая, в столице местами пройдут ливни и грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду.

«В пятницу уже будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, температура понизится сразу на 8 градусов - до плюс 17-19 градусов. В субботу и воскресенье аналогичная температура днем, но если в первый выходной еще будет местами небольшой дождь, то 21 мая - непродолжительные ливни, условия для грозовой деятельности», - цитирует ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, пасмурная погода будет сохраняться в начале следующей недели, но температура немного повысится - 18-23 градусов тепла. Возвращение к +25 возможно только к середине недели.