На Россию надвигается первая волна жары в мае, температура достигнет +28 градусов: названа точная дата

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По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра Российской Федерации Марины Макаровой, в четверг, 18 мая, воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию. Это будет жаркий день.

А 17 мая днем ожидается чуть менее тепло, +27 градусов, а ночью термометры покажут +11 градусов. К сожалению, к 19 мая ожидается ухудшение погоды. Начнутся кратковременные дожди, об этом пишет The Ftimes.