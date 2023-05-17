На Россию надвигается первая волна жары в мае, температура достигнет +28 градусов: названа точная дата

В России погода часто удивляет своей переменчивостью. Весна в этом году успела удивить заморозками. Однако в мае начало по-настоящему теплеть. В Москве уже стоит 20-градусная плюсовая погода. А теперь синоптики предупредили о первой волне жары, которая надвигается на столицу.
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По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра Российской Федерации Марины Макаровой, в четверг, 18 мая, воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию. Это будет жаркий день.
А 17 мая днем ожидается чуть менее тепло, +27 градусов, а ночью термометры покажут +11 градусов. К сожалению, к 19 мая ожидается ухудшение погоды. Начнутся кратковременные дожди, об этом пишет The Ftimes.