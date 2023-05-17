Летняя одежда точно понадобится: синоптики пообещали россиянам жаркую погоду с 17 мая

В России часто погода преподносит сюрпризы. Примечательно, что начало весны в России было холодным. Были частые заморозки. Однако май начал радовать россиян теплой погодой. Пока редко идут дожди и появляется все больше солнечных дней.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о потеплении в Центральной России, которое начнется уже с 17 мая.