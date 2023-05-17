Летняя одежда точно понадобится: синоптики пообещали россиянам жаркую погоду с 17 мая

В России часто погода преподносит сюрпризы. Примечательно, что начало весны в России было холодным. Были частые заморозки. Однако май начал радовать россиян теплой погодой. Пока редко идут дожди и появляется все больше солнечных дней.
Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о потеплении в Центральной России, которое начнется уже с 17 мая.
По словам эксперта, настоящее лето придет сразу в несколько регионов, пишет «РИА Новости».
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Так начиная с 17 мая температура воздуха будет повышаться до 28 градусов днем. Такая погода будет держаться несколько дней. В некоторых регионах центральной России воздух прогреется не так сильно, только до 21 градуса, но будет тепло.
«Ночь будет относительно прохладной — 4-11 градусов... Днем 18 мая — 21-28 градусов», — уточнила Макарова.
Примечательно, что эта температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.