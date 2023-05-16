В Центральной России наступил долгожданное лето — названа дата прихода жары

По словам специалиста, в мае город накроет жара, которую обычно ждут в июле. Синоптик ожидает, что воздух прогреется до +26 градусов.

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«Прогнозируется очень теплая погода, начиная со среды значительное повышение температуры, связанное с тем, что воздушные массы будут поступать с юга. В среду и четверг температура в целом по столичному региону будет от плюс 21 до плюс 26 градусов», — рассказал эксперт, пишет «Интерфакс».

Однако он также предупредил, что к пятнице, 19 мая, погода испортится: в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Но на выходных температурный фон вернется к многолетним значениям — ожидается примерно 20 градусов тепла.