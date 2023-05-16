В Центральной России наступил долгожданное лето — названа дата прихода жары

В России не так часто бывает жаркая погода. Особенно это касается Центральной части страны. В этом году даже начало весны выдалось холодным. Ночами были заморозки. А вот к середине мая настало потепление. В Москве воздух стал прогреваться выше 20 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве на текущей неделе.
По словам специалиста, в мае город накроет жара, которую обычно ждут в июле. Синоптик ожидает, что воздух прогреется до +26 градусов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Прогнозируется очень теплая погода, начиная со среды значительное повышение температуры, связанное с тем, что воздушные массы будут поступать с юга. В среду и четверг температура в целом по столичному региону будет от плюс 21 до плюс 26 градусов», — рассказал эксперт, пишет «Интерфакс».
Однако он также предупредил, что к пятнице, 19 мая, погода испортится: в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Но на выходных температурный фон вернется к многолетним значениям — ожидается примерно 20 градусов тепла.