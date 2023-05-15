Уже почти лето — температура растет: синоптики озвучили прогноз, обрадовав москвичей

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам экспертов, воздух в столице 15 мая прогреется до +21 градуса. В небе будут облака, но солнце все де выглянет. Синоптики обещают, что осадков не будет, а также будет дуть Северо-восточный ветер со скоростью до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Напомним, не так давно синоптики предупредили, что будет аномальная жара в этом году. Почти все три месяца температура будет около +40 градусов.