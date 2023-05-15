Уже почти лето — температура растет: синоптики озвучили прогноз, обрадовав москвичей

В России погода часто становится непредсказуемой. Однако в этом году весна проявила все свои краски. Были как и неожиданные заморозки, так и резкое потепление. Лишь дожди в Москве идут редко. А в середине мая в городе стало тепло, словно уже настало лето. Синоптики Гидрометцентра рассказали, что это еще не предел.
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По словам экспертов, воздух в столице 15 мая прогреется до +21 градуса. В небе будут облака, но солнце все де выглянет. Синоптики обещают, что осадков не будет, а также будет дуть Северо-восточный ветер со скоростью до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Напомним, не так давно синоптики предупредили, что будет аномальная жара в этом году. Почти все три месяца температура будет около +40 градусов.