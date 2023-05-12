«Бред собачий»: Тишковец опроверг сообщения о наступлении «адского» лета в Москве

Известный синоптик Евгений Тишковец опроверг сообщения о том, что Москву летом 2023 года ждем аномальная жара чуть ли ни под 40 градусов.

«Никаких +40 не было и быть не может по определению. Это температура такого города, как Дубай. Но где Дубай, и где Москва? Абсолютно разные, непересекающиеся климатические пояса», — высказался специалист в эфире канала «Москва 24».

«Ну а таких горе-климатологов с апокалипсическими прогнозами на лето, как грешников в аду у чертей, нужно жарить на сковородке, правда, не на 40 градусах, а на 90–130 градусах, при которых происходит разогрев этой посудины».

«В общем, чушь, бред собачий, не слушайте, это дезинформация».