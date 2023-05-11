Больше никаких заморозков — пришло летнее тепло: синоптики порадовали прогнозом погоды москвичей

По словам синоптиков, уже в четверг станет по-летнему тепло. Температура поднимется до +21. Но день будет облачным с прояснениями, а местами возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью семь метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

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Также синоптики официально заявили, что к выходным в Москве потеплеет еще сильнее. Ожидается до +22 градусов. Также есть большая вероятность того, что до 17 мая в регионе не будет дождей. Эксперты подчеркнули, что больше в столице заморозков не должно быть до осени.