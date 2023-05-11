Синоптик Леус высказался о грядущем в Москве аномальном лете: «Не верьте»

«Прогноз погоды можно воспринимать серьезно, только если он излагается от лица конкретного синоптика или, по крайней мере, от какой-то прогностической организации, и есть ссылка на источник информации. Все остальное – это труд воспаленного ума нечистоплотного журналиста, желающего урвать свой кусочек славы», – заявил Леус в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что если в новости нет фамилий экспертов, названий организаций, то можно смело предположить, что информация была просто придумана и не является достоверной.

«Не верьте подобным акулам пера», – подчеркнул Михаил.

Напомним, что недавно синоптики сообщили, что уж с 11 мая в Москве потеплеет. Будет стоять жаркая погода до +21 градуса. Но при этом будет облачно, а также возможны дожди.