Не забудьте взять зонт: жителям Москвы рассказали о погоде на выходных

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По ее словам, 13 и 14 мая в столичном регионе будет довольно комфортная погода. В субботу будет облачно, но осадков не ожидается.

«Ночь будет довольно теплой, в Москве где-то порядка плюс 7–9 градусов, по области плюс 5–10 градусов. Дневная температура в Москве — плюс 19–21, по области — плюс 17–22», — передает слова эксперта ТАСС.

Позднякова также добавила, что в 14 мая местами возможны кратковременные осадки в виде дождя. При этом будет настоящее весеннее тепло — плюс 16–21 градусов.