Заморозки и возвращение тепла: какая погода будет с 8 по 14 мая

Стало известно, какая погода ожидается в ближайшее время.

Оказалось, в первые два дня на неделе с 8 по 14 мая ночью будут минусовые температуры. А днем столбики термометров будут подниматься до 9-11 градусов. Только в среду погода поменяется. А в четверг она вернется в климатическое русло.

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Что касается субботы и воскресенья, ожидается от плюс 7 до плюс 12 ночью. А днем термометры покажут от плюс 17 до плюс 22. Также прогнозируется малая облачность.