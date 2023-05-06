По-настоящему зимняя погода перед 9 мая: Гидрометцентр расстроил россиян похолоданием в Москве

В России погода часто преподносит сюрпризы. Примечательно, что весна была холодной в самом начале, но апрель порадовал солнечными днями. Практически не было дождей. Однако позже снова стало холодать. Начало мая было омрачено дождями и похолоданием.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода будет по-настоящему зимняя накануне 9 мая.
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По словам эксперта, в 6 и 7 мая ожидаются морозы до -5 градусов, а также мокрый снег с возможным появлением снежного покрова.
«Ночь на воскресенье прогнозируется до -2 градусов в Москве, а в Новой Москве и по области — даже до -5», — рассказал синоптик, пишет ТАСС.
Также он добавил, что такой температурный фон на 7-8 градусов отстает от климатической нормы.