По-настоящему зимняя погода перед 9 мая: Гидрометцентр расстроил россиян похолоданием в Москве

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По словам эксперта, в 6 и 7 мая ожидаются морозы до -5 градусов, а также мокрый снег с возможным появлением снежного покрова.

«Ночь на воскресенье прогнозируется до -2 градусов в Москве, а в Новой Москве и по области — даже до -5», — рассказал синоптик, пишет ТАСС.

Также он добавил, что такой температурный фон на 7-8 градусов отстает от климатической нормы.