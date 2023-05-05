В Центральную Россию 6-9 мая придут ночные заморозки

В центральную Россию лето пока не торопится. Синоптики прогнозируют ночные заморозки с 6 по 9 мая в большинстве регионов ЦФО. Днем воздух будет прогреваться всего до 10-15 градусов тепла, местами пройдут дожди.

«Все четыре дня, с 6 по 9 мая, ожидается неустойчивая прохладная погода с ночными заморозками от 0 до -5 градусов. В субботу и воскресенье регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому местами могут пройти осадки в виде дождя, но не исключен и мокрый снег, в дневные часы основной фон температуры составит 4-9 градусов. В понедельник и вторник будет преимущественно без осадков, днем 8 мая ожидаем 8-13 градусов, а 9 мая – 10-15 градусов», - сообщили ТАСС Гидрометцентре Тверской области.

В Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях также ожидаются ночные заморозки до -5 градусов, в Костромской - до -6, Калужской - до -7. В связи с этим в нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.