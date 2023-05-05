После майских праздников в Москве потеплеет до +21

После майских праздников в Москве начнет заметно теплеть. К концу второй недели месяца температура воздуха будет достигать уже 21 градуса тепла.

«В рабочие дни, с 11 по 14 мая, постепенное повышение температуры, ночью +2... +6 градусов, а днем +14... +19. В выходные следующие даже +16... +21», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По словам синоптика, погода в этот период будет преимущественно солнечная и без осадков.