Лучше сидеть дома: в выходные на столицу обрушится мокрый снег

Стало известно, какая погода ждет россиян на вторую половину майских праздников.

Если первое мая было порадовало большинство отдыхающих приятной погодой, то с шестого по девятое мая будет не очень комфортно. Все из-за того, что температура воздуха понизится. А еще ожидается мокрый снег.

По словам Татьяны Поздняковой, дожди со снегом пройдут шестого мая. А после установится переменная облачность.