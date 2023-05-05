Лучше сидеть дома: в выходные на столицу обрушится мокрый снег

Стало известно, какая погода ждет россиян на вторую половину майских праздников.
Если первое мая было порадовало большинство отдыхающих приятной погодой, то с шестого по девятое мая будет не очень комфортно. Все из-за того, что температура воздуха понизится. А еще ожидается мокрый снег.
По словам Татьяны Поздняковой, дожди со снегом пройдут шестого мая. А после установится переменная облачность.
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«Мы ждем, что и 7, и 8 мая установится погода с переменной облачностью и без существенных осадков», – отметили синоптики в беседе с vm.ru.
Напомним, ранее синоптики заявили, что жара в Москве отменяется.