Прогноз заставляет хмуриться: россиян с 8 мая ждут резкое похолодание и дожди

В России погода зачастую переменчива. Так, в апреле пришло долгожданное потепление. В Москве и некоторых регионах настала теплая погода. Сошел снег и начался дачный сезон. А вот в мае снова похолодало. Синоптики предупредили, что с 8 мая будет еще более неприятная погода. Так, холодный фронт накроет столицу Башкирии.
Эксперты рассказали, что 8 мая жителей региона ждет похолодание, а также с понедельника по среду будут идти дожди. В начале недели воздух прогреется до 11 градусов, а во вторник, 9 мая, температура воздуха составит только плюс 10 градусов.
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Однако синоптики дали надежду на то, что погулять удастся, так как холод не задержится надолго. Уже в среду, 10 мая, столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.
Также отмечается, что на этой неделе в Уфе стоит настоящее лето: дневные температуры составляют от плюс 24 до 27 градусов, пишет сайт «Гисметео».