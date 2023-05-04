Прогноз заставляет хмуриться: россиян с 8 мая ждут резкое похолодание и дожди

Эксперты рассказали, что 8 мая жителей региона ждет похолодание, а также с понедельника по среду будут идти дожди. В начале недели воздух прогреется до 11 градусов, а во вторник, 9 мая, температура воздуха составит только плюс 10 градусов.

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Однако синоптики дали надежду на то, что погулять удастся, так как холод не задержится надолго. Уже в среду, 10 мая, столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.

Также отмечается, что на этой неделе в Уфе стоит настоящее лето: дневные температуры составляют от плюс 24 до 27 градусов, пишет сайт «Гисметео».