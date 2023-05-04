Адское лето 2023-го: неожиданный прогноз специалистов

 Фото: Global Look Press

Синоптики уверяют, что этим летом нам придется терпеть адскую жару.

Метеорологи озадачили россиян неожиданным прогнозом на летние месяцы. По их данным, жителей многих российских регионов ждут не совсем приятные сюрпризы. Дело в том, что жара уже в начале лета достигнет рекордных показателей – а это может стать серьезным испытанием для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем.

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Специалисты подчеркивают: резкого потепления следует ожидать уже с первых чисел июня. Даже в европейской части страны температура взлетит до 32 градусов. Если же говорить о южных регионах, то там и вовсе будут отмечаться температурные рекорды – 37 и выше градусов, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Агентство Бизнес Новостей».

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