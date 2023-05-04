Адское лето 2023-го: неожиданный прогноз специалистов

Метеорологи озадачили россиян неожиданным прогнозом на летние месяцы. По их данным, жителей многих российских регионов ждут не совсем приятные сюрпризы. Дело в том, что жара уже в начале лета достигнет рекордных показателей – а это может стать серьезным испытанием для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем.

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Специалисты подчеркивают: резкого потепления следует ожидать уже с первых чисел июня. Даже в европейской части страны температура взлетит до 32 градусов. Если же говорить о южных регионах, то там и вовсе будут отмечаться температурные рекорды – 37 и выше градусов, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Агентство Бизнес Новостей».