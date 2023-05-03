Такого пекла не было почти 150 лет: синоптики дали ужасающий прогноз погоды на лето

По словам метеорологам, июнь, июль и август могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. В Москве хранятся данные, которые ведутся с 1 января 1879 года, поэтому можно точно сказать, что такого не было почти 150 лет.

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По словам климатолога Михаила Юлкина, в этом году должен закончиться приход холодного воздуха из Тихого океана, что и отразится на погоде.

Специалисты ожидают, что аномальная жара начнется уже в июне и затронет большую часть страны, в июле немного спадет, а в августе пекло вновь вернется, сообщает Primpress.