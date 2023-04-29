Тепла на майские праздники не будет: синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды в регионах

В России погода часто преподносит сюрпризы. И если суровые зимы уже случаются не каждый год, то весна остается капризной. Лишь в апреле во многих регионах, а также в Москве потеплело. Однако теперь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что погода на майские праздники испортится.
По словам эксперта, на юге России и Северном Кавказе до 3 мая ожидаются грозы, ливни и сильный ветер.
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Также похолодает в Краснодарском крае. Там температура опустится до +10 градусов. Прогнозируются дожди, а также в горах выпадет снег. В Сочи температура воздух прогреется до 15 градусов. В Ростове-на-Дону будет 16 градусов, в Ставрополе — 14 градусов.
Непогода придет и в Крым. Синоптики рассказал, что там будут проливные дожди и ветер до 20 м/с, а также похолодает до +10 градусов. Единственное место, где будет тепло и ясно — Астраханская область, сообщает «ТАСС».