Такого лета вы еще не видели: синоптики поделились прогнозом

Лето. Фото: Global Look Press

В некоторых регионах будет сильная жара. А в других местах почти на все три месяца ожидаются дожди.

Синоптики рассказали, какое лето предстоит встретить россиянам.

Оказалось, лето будет по-настоящему непредсказуемым и странным.

Для жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока летняя пора может сопровождаться 40-градусной жарой.

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А вот Москве и соседним со столицей регионам предстоит столкнуться с обильными и продолжительными дождями. При этом температура воздуха прогреется до 21-23 градусов тепла.

Также жителей почти всех регионов страны призвали быть готовыми к природным катаклизмам в летний период.Об этом рассказали в news24-online.ru.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что майские праздники пройдут в холоде.

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