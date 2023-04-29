Такого лета вы еще не видели: синоптики поделились прогнозом

Синоптики рассказали, какое лето предстоит встретить россиянам.

Оказалось, лето будет по-настоящему непредсказуемым и странным.

Для жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока летняя пора может сопровождаться 40-градусной жарой.

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А вот Москве и соседним со столицей регионам предстоит столкнуться с обильными и продолжительными дождями. При этом температура воздуха прогреется до 21-23 градусов тепла.