Просто мрак: синоптики сделали неутешительный прогноз для москвичей на выходные

Погода в апреле не раз удивила жителей Москвы. Постепенно стало теплеть, сошел снег и начались солнечные дни. Но перепады температуры до сих пор большие. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую погоду ждать накануне праздников в грядущие выходные в столице.
Эксперт не стал утаивать, что будет холодно и пасмурно, а также будут дожди, поэтому погода будет не самая приятная для прогулок.
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«Будет прохладная погода. В четверг наблюдается кратковременный всплеск тепла, а на выходных будет 10-15 градусов максимум. В субботу будет около 12 градусов, а в воскресенье немного потеплеет, до 15 градусов», — пояснил синоптик, пишет «Вечерняя Москва».
Напомним, что ранее Гидрометцентр сообщил, что 1 мая в Москве также будет холодно