Просто мрак: синоптики сделали неутешительный прогноз для москвичей на выходные

Эксперт не стал утаивать, что будет холодно и пасмурно, а также будут дожди, поэтому погода будет не самая приятная для прогулок.

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«Будет прохладная погода. В четверг наблюдается кратковременный всплеск тепла, а на выходных будет 10-15 градусов максимум. В субботу будет около 12 градусов, а в воскресенье немного потеплеет, до 15 градусов», — пояснил синоптик, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что ранее Гидрометцентр сообщил, что 1 мая в Москве также будет холодно