Люблю грозу в конце апреля: какая погода ждет москвичей в четверг, 27 апреля

Во второй половине дня 27 апреля в Москве ожидаются первые весенние грозы. Температура воздуха при этом будет соответствовать началу лета.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом, из-за чего после полудня в небе появятся отдельные «башенки» дождевых облаков, кое-где прошумят скоротечные ливни, 70% вероятность первых весенних мозаичных гроз. То есть будет облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза», - рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха днем в столице составит 19-21 градусов тепла, атмосферное давление – около 745 мм ртутного столба.

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На выходных температура опустится до 10-15 градусов. В субботу дождей будет больше, но в воскресенье можно будет погулять по городу.