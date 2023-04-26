Черемуховые холода — шашлыки под вопросом: москвичей расстроили погодой на 1 мая

Однако ночами в субботу, 29 апреля, и воскресенье, 30 апреля, уже погода будет на грани заморозков, воздух в Подмосковье остынет до ноля. А 1 мая будет на 3–4 градуса холоднее климатической нормы.

Синоптик Александр Ильин отметил, что заморозки ожидаются до –2 градусов накануне праздничного дня, а потом пройдут дожди.

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«В понедельник, 1 мая, ночью будет малооблачная погода, туман, без осадков. Также возможны заморозки, температурный режим — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет облачно, с редкими прояснениями», — рассказал синоптик изданию «Вечерняя Москва».

Однако эксперты уверены, что до снега дело не дойдет. Также 6 и 7 мая до +13…+15 градусов, в худшем случае будет до +10.