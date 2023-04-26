Ужасающая погода: Гидрометцентр выпустил новый прогноз

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Синоптики отметили, что не самые комфортные условия прогнозируются на юге Западной и Средней Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае. Об этом поведал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Иркутской области <…> в ближайшие два дня прогнозируется сильный мокрый снег <…> На севере региона: снег, метель с ветром до 23 м/с», — цитирует его ТАСС.

Также сильные ливни ожидаются на Северном Кавказе, в Татарстане и Владимирской области.