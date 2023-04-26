Ужасающая погода: Гидрометцентр выпустил новый прогноз

Фото: Global Look Press

Жителей сразу нескольких регионов ждут не только сильные ливни, но и метели.

Весной обычно начинается потепление. Так в апреле в центральной части России уже растаял снег и начались солнечные дни. Однако в Гидрометцентре дали новый прогноз, предупредив жителей сразу нескольких регионов и надвигающемся ужасе. В ближайшее время погода погода будет неприятной — ожидаются сильнейшие ливни, в некоторых областях даже метели.

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Синоптики отметили, что не самые комфортные условия прогнозируются на юге Западной и Средней Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае. Об этом поведал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Иркутской области <…> в ближайшие два дня прогнозируется сильный мокрый снег <…> На севере региона: снег, метель с ветром до 23 м/с», — цитирует его  ТАСС.

Также сильные ливни ожидаются на Северном Кавказе, в Татарстане и Владимирской области.

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