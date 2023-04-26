«Погода должна испортиться»: майские праздники пройдут в холоде

Стало известно, какая погода ожидается на майских праздниках.

Оказалось, россиянам нужно готовиться к не самым лучшим погодным условиям.

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«После продолжительного сухого и теплого периода погода должна испортиться. Так обычно бывает в конце апреля и на первые майские праздники <...> Похолодание будет заметным, но может быть не таким критическим, дневная температура ожидается в районе +10 градусов», – отметил специалист в своемТелеграм-канале.