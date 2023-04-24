Праздники омрачены: синоптик расстроил жителей Москвы прогнозом погоды на майские выходные

В России погода часто удивляет. Эта весна сначала была холодной, а уже в апреле наступило долгожданное потепление. Примечательно, то в итоге месяц стал очень засушливым, а 24 апреля воздух прогрелся до 20 градусов. Однако синоптики предупредили, что май будет не таким.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился прогнозом в Москве на первые дни мая.
По словам эксперта, москвичи возможно будут вынуждены остаться дома в праздничные дни из-за непогоды.
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Первого мая по прогнозам воздух прогреется только до 15 градусов тепла. Также будут идти кратковременные дожди. Второго мая будет не лучше.
«Предварительный прогноз на 1 мая — День весны и труда — говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Под утро ожидается не выше плюс 4–9 градусов, в разгар дня — от плюс 10 до плюс 15 градусов, что на 3–4 градуса ниже положенной климатической нормы», — рассказал синоптик, пишет «РИА Новости».