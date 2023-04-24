Праздники омрачены: синоптик расстроил жителей Москвы прогнозом погоды на майские выходные

По словам эксперта, москвичи возможно будут вынуждены остаться дома в праздничные дни из-за непогоды.

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Первого мая по прогнозам воздух прогреется только до 15 градусов тепла. Также будут идти кратковременные дожди. Второго мая будет не лучше.